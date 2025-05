Zweitligist 1. FC Magdeburg sichert sich am letzten Spieltag den fünften Platz. Dabei dreht der FCM einen Rückstand gegen Fortuna Düsseldorf.

Jean Hugonet (l) traf per Kopf zum Ausgleich.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat im letzten Saisonspiel einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen Fortuna Düsseldorf gewann der FCM mit 4:2 (0:1). Jean Hugonet (48.), Xavier Amaechi (60.), Alexander Nollenberger (73.) und Martijn Kaars (90.+2) trafen für den FCM, Matthias Zimmermann (19.) und Isak Johannesson (81.) für die Gäste. Am Ende steht für den FCM eine Rekordsaison in der 2. Fußball-Bundesliga: 53 Punkte und 64 Tore sind ebenso neuer Bestwert wie Tabellenrang fünf.

Gegenüber der Niederlage in Paderborn rückten Livan Burcu und Abu-Bekir El-Zein in die Startformation der Magdeburger. Über seine schnellen Außen wollte der FCM sofort Druck machen, scheiterte aber an der aufmerksamen Defensive der Gäste. Die warteten weitgehend hinter der Mittellinie auf die Magdeburger Attacken, wagten sich erst nach gut zehn Minuten erstmals nach vorn.

Düsseldorf trifft mit der ersten Chance

Torchancen erspielte sich so lange keine Seite, doch dann trafen die Gäste mit ihrem ersten Abschluss. Zimmermann erzielte das 1:0 nach einer etwas glücklichen Kombination von der Strafraumgrenze. Magdeburg mühte sich weiter, traf aber im letzten Drittel zu oft falsche Entscheidungen. So blieb ein Abschluss von Burcu übers Tor (26.) die gefährlichste Aktion der Gastgeber. Düsseldorf hätte hingegen erhöhen müssen, doch zwei freie Kopfbälle gingen über den Kasten. Erst in der Nachspielzeit kam der FCM noch einmal auf, einen Abschluss von Baris Atik parierte der Gästetorwart, Amaechis Nachschuss wurde geblockt (45.+1).

Die erste Ecke der Partie köpfte Hugonet zum Ausgleich in die Maschen. Zuvor hatte ihn die Düsseldorfer Abwehr sträflich freigelassen. Damit belebte sich die Partie schnell wieder, auch weil der FCM jetzt mehr Druck erzeugte: Abschlüsse von Marcus Mathisen (51.) und Atik (52.) folgten. Düsseldorf stand nun höher, Magdeburg sah sich so oft gezwungen, das Mittelfeld zu überbrücken.

Magdeburg dreht das Spiel in zwölf Minuten

Das Spiel wurde offener, weil Düsseldorf Räume zum Kontern bekam, doch der FCM traf: Einen Schuss von Amaechi fälschte Giovanni Haag unhaltbar zur Magdeburger Führung ab. Der FCM zog sich nach dem Führungstreffer nicht zurück, sondern blieb im Vorwärtsgang und hatte die Spielkontrolle. Einen Magdeburger Konter schloss Nollenberger zum 3:1 ab, doch auch das entschied das Spiel nicht. Nach Fehler von Silas Gnaka verkürzte Johannesson noch einmal, doch Kaars setzte mit seinem 19. Saisontor den Schlusspunkt.