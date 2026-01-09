Zweitligist 1. FC Magdeburg kehrt mit zwei Testspielerfolgen im Gepäck aus dem sonnigen Wintertrainingslager zurück. Gegen Drittligist SSV Ulm gelingt den Elbestädter ein 4:2-Erfolg.

Side - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat auch das zweite und abschließende Testspiel im Wintertrainingslager gewonnen. Im türkischen Side gab es im Format zweimal 60 Minuten gegen Drittligist SSV Ulm ein 4:2 (1:2). Alexander Nollenberger (15. Minute), Albert Millgramm (76.), Noah Pesch (100.), Magnus Baars (112.) trafen für den FCM, Abu-Bekir El-Zein (51.) und Ensar Aksakal (60.+1) für Ulm.

Magdeburg begann mit seiner Stammformation, ging in einem zerfahrenen ersten Abschnitt in Führung und ließ insgesamt wenig zu. Nach 30 Minuten und einer kurzen Pause wurde Ulm aggressiver, drehte das Spiel durch El-Zein, im Winter aus Magdeburg verpflichtet, und Aksakal. In den zweiten 60 Minuten wechselte der FCM durch, glich durch den auffälligen Nachwuchsspieler Millgramm aus. Pesch gelang die erneute Führung, bevor Baars den Schlusspunkt setzte. Am 16. Januar startet der FCM bei Eintracht Braunschweig in die Rückrunde.