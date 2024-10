Alexander Schölkopf ist Metallblasinstrumentenmacher. In seiner Magdeburger Werkstatt fertigt er unter anderem originalgetreue Kopien von Posaunen aus Renaissance- und Barockzeiten an.

Magdeburg - In seiner Magdeburger Werkstatt „Schölkopf Brass“ fertigt Alexander Schölkopf ganz besondere Instrumente an. In akribischer Handarbeit stellt der gelernte Metallblasinstrumentenmacher unter anderem Posaunen her, wie sie zu Zeiten von Renaissance und Barock benutzt wurden. Seit einigen Jahren gebe es die Entwicklung, alte Musik authentisch aufzuführen, so Schölkopf. Dazu gehöre neben Notation und Stilistik auch das Instrumentarium. Da es keine spielbaren Blechblasinstrumente von damals mehr gebe, habe er es sich zur Aufgabe gemacht, diese originalgetreuen Kopien herzustellen. „Es gibt einen Markt für Musiker, die auf diesen Instrumenten spielen, um Renaissance- und Barockmusik originalgetreu aufzuführen.“

„Posaunen sahen damals noch ein bisschen anders aus“, erklärt der Instrumentenmacher. So seien sie früher enger und kleiner gebaut worden. Diese Bauweise habe sich auch auf den Klang der Instrumente ausgewirkt. Um den Originalen möglichst nahezukommen, fotografiert und vermisst Schölkopf historische Instrumente, die er in Museen findet und entwickelt aus diesem Material anschließend die Baupläne.

Abnehmer aus ganz Deutschland

Seine Abnehmer seien neben einzelnen Musikern auch Orchester und Musikhochschulen. Zusätzlich zu den Neubauten historischer Instrumente repariert Schölkopf Blechblasinstrumente für Musiker aus ganz Deutschland.