Ein deutsches Duell beim Final Four in der Champions League kann es erst im Finale von Köln geben. Die Frauen der SG BBM Bietigheim bekommen es mit Alina Grijseels und Metz Handball zu tun.

Budapest - Titelverteidiger SC Magdeburg trifft im Halbfinale der Handball-Champions-League auf Aalborg HB aus Dänemark. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Budapest. Der zweite deutsche Vertreter beim Final Four, Rekordmeister THW Kiel, bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Das Turnier wird am 8. und 9. Juni in Köln ausgespielt.

Die Frauen der SG BBM Bietigheim, die sich als erstes deutsches Team für eine Endrunde der Champions League qualifiziert haben, treffen am 1. Juni in Budapest auf Metz HB aus Frankreich. Bei den Französinnen steht Nationalmannschaftskapitänin Alina Grijseels unter Vertrag. Das zweite Semifinale bestreiten das Team Esbjerg aus Dänemark und Eto Györ aus Ungarn. Das Finale findet am 2. Juni statt.