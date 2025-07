Magdeburg - Torhüter Dominik Reimann bleibt auch in der neuen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga Kapitän des 1. FC Magdeburg. Der 28-Jährige wurde vom neuen Trainer Markus Fiedler in Absprache mit seinem Trainerteam bestätigt, wie der Verein mitteilte. Reimann, der 2021 von Holstein Kiel an die Börde gewechselt war, trug in der abgelaufenen Saison erstmals die Binde.

Das Trainerteam nominierte mit Marcus Mathisen, Martijn Kaars und Jean Hugonet drei Stellvertreter. Bei jedem Spiel wird ein Profi aus dem Trio bestimmt, der während des Spiels neben dem Torhüter mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Diese Regel gilt seit der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Jahr und ist auch für die zweite Liga gültig.

Am frühen Abend verkündete der Club eine Neuverpflichtung. Auf Leihbasis wechselt Noah Pesch von Borussia Mönchengladbach an die Elbe. Der 20-Jährige erzielte in der vergangenen Saison für die U23 der Gladbacher in 30 Spielen in der Regionalliga West 20 Tore bereitete neun Treffer vor. Pesch trainierte auch bei den Profis mit und gab am 7. März in diesem Jahr sein Bundesligadebüt im Heimspiel gegen den FSV Mainz.