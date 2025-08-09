Ein Mann erntet gerade ein Feld ab, als seine Maschine Warnhinweise anzeigt. Als er aussteigt, schlagen ihm Flammen entgegen.

Falkenstein/Harz - Bei dem Brand eines Mähdreschers bei Falkenstein (Landkreis Harz) ist ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden. Laut Polizeiangaben bemerkte der Fahrer während der Erntearbeiten am Freitag nach mehreren Fehlermeldungen ein offenes Feuer in der Maschine.

36 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach die Flammen. Der Mähdrescher sei ein Totalschaden. Wie es zu dem Brand kam, sei bislang unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.