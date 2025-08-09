Brentford - Wenige Tage nach dem Ende seiner Suspendierung hat Florian Neuhaus für Borussia Mönchengladbach das Siegtor im Test gegen den FC Brentford erzielt. Neuhaus traf im Duell mit dem Premier-League-Club in der 40. Minute zum 2:1-Endstand. Zuvor hatte Robin Hack (21.) einen frühen Rückstand ausgeglichen. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Trainingsgelände des englischen Erstligisten statt.

Vor einem Monat war ein Video mit Neuhaus aufgetaucht, das auf der Baleareninsel Mallorca entstanden sein soll. Darin war eine despektierliche Aussage des Fußball-Profis über Borussia-Sportgeschäftsführer Roland Virkus zu hören, ehe Neuhaus ins Bild kam und sein eigenes Gehalt von demnach „vier Millionen“ Euro verriet. Gladbach hatte den 28-Jährigen dafür mit einer sechsstelligen Geldstrafe belegt und ihn für vier Wochen in die U23 versetzt.

Zu Beginn dieser Woche kehrte Neuhaus ins Training der Borussia-Profis zurück. Der Mittelfeldspieler hatte sich öffentlich entschuldigt. „Flo hat sich vor vier Wochen in einem internen Gespräch schon entschuldigt – dass er dies nun auch öffentlich macht, erkennen wir an“, hatte Virkus gesagt. Die Sache sei damit abgehakt.