  3. Landkreis Börde: Mähdrescher und Acker brennen in Ausleben

Der Brand eines Mähdreschers läuft auf eine Ackerfläche über. Trotz sofortiger Löscharbeiten ist der Schaden enorm.

Von dpa 10.08.2025, 11:13
Knapp 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa

Ausleben - Der Brand eines Mähdreschers hat in Ausleben (Landkreis Börde) für einen großen Ackerbrand gesorgt. Laut Polizei brannte eine Fläche von rund 12.000 Hektar. Während der Mäharbeiten soll sich im Bereich des Hydrauliktanks der Maschine ein Feuer entfacht haben. 

Während der rund zweistündigen Löscharbeiten waren nach Angaben der Polizei knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden betrage rund 250.000 Euro.