In der Offensive hat Bundesliga-Schlusslicht Mainz Nachholbedarf. Jetzt kommt ein Angreifer aus Stuttgart, der schon lange seine einstige Topform sucht.

Mainz/Stuttgart - Der FSV Mainz 05 hat in Silas vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart einen weiteren Stürmer verpflichtet. Wie der Tabellenletzte mitteilte, hat der 27 Jahre alte kongolesische Nationalspieler seinen Vertrag am Dienstag unterschrieben. Beim VfB lief sein Kontrakt nur noch bis zum Saisonende. Die Clubs haben demnach über die Transfermodalitäten Stillschweigen vereinbart.

Mainz-Sportdirektor Niko Bungert sagte: „Mit ihm verbindet jeder sofort Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke im 1:1 und Torgefahr, die er beim VfB Stuttgart bereits eindrucksvoll bewiesen hat. Silas ist eine Verstärkung für unseren Kader und bringt nochmal neue Facetten in unser Offensivspiel.“

Die Mainzer hatten sich zuvor mit Angreifer Phillip Tietz vom FC Augsburg verstärkt. Die Nullfünfer haben in 15 Partien nur 13 Treffer erzielt und den Weggang von Torjäger Jonathan Burkardt zu Eintracht Frankfurt nie kompensieren können.

Zwei schwere Verletzungen warfen Silas zurück

Silas kam in dieser Spielzeit beim VfB nicht zum Einsatz. Nach seiner furiosen Anfangszeit in Stuttgart mit dem Aufstieg 2020 und dann elf Toren in 25 Partien zog er sich der Ex-Pariser einen Kreuzbandriss zu. In der Spielzeit darauf kämpfte er mit einer schweren Schulteroperation, konnte aber nicht mehr an seine Bestform anknüpfen und war 2024/25 an Roter Stern Belgrad ausgeliehen. Nach Medienangaben ist für Silas nur eine geringe Ablösesumme fällig.