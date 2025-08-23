Roboterkämpfe, Modellbau und Kunst kommen auf der „Maker Faire“ in Hannover zusammen. Neben einigen skurrilen Ausstellungsstücken gibt es auch viel zum Mitmachen.

Hannover - Neue Erfindungen, Kunst und Technik kommen auf der „Maker Faire“, einer Messe speziell für Bastler und Tüftler, in Hannover zusammen. An mehr als 230 Ständen zeigen laut den Veranstaltern Unternehmen, Universitäten und einzelne Bastler ihre Entdeckungen. Dabei geht es von 3D-Drucken über Upcycling-Ideen und Roboterkämpfen bis hin zu Cosplay-Verkleidungen. Auch das Thema Künstliche Intelligenz spielt eine große Rolle.

Eine der Hauptattraktionen in diesem Jahr ist „La Danseuse“, eine rund fünf Meter große bewegliche Ballerina-Figur vor der Ausstellungshalle. Die Figur wurde von einer spanischen Künstlergruppe gebaut. Die Messe findet bereits zum elften Mal im Hannover Congress Centrum statt. Laut Veranstalter werden am Samstag und Sonntag etwa 15.000 Besucher und Besucherinnen erwartet.