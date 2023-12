Erfurt - Der frühere Erfurter Oberbürgermeister Manfred Ruge hat den Vorsitz des Trägervereins für den Katholikentag abgegeben. Die Geschäftsstelle des Katholikentags sei am Montag über Ruges Schritt informiert worden, teilte das Bistum Erfurt mit. Seine Mitgliedschaft im Verein ende am Mittwoch.

Ruge war Mitglied der Katholikentagsleitung und ehrenamtlicher Vorsitzender des Trägervereins des Katholikentags, dessen 103. Ausgabe vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 in Erfurt stattfindet. Er hatte in einem am Samstag veröffentlichten Artikel der „Thüringer Allgemeine“ unter anderem fehlende ostdeutsche Perspektiven im Programm des katholischen Laientreffens im kommenden Jahr in Erfurt bemängelt.

„Unsere Geschichten dürfen wir nicht erzählen“, zitierte die Zeitung den 78-Jährigen. Demnach kritisierte er weiter, dass in den Veranstaltungen Themen aus Erfurt und dem Osten nicht vorkämen. „In den Podien ist nicht ein einziger Teilnehmer dabei, der in der DDR gelitten hat.“

Erfurts Bischof Ulrich Neymeyr sagte, Ruge habe sich „mit großer Leidenschaft für den Katholikentag eingesetzt“. Ihm seien viele Inspirationen, das Netzwerken in und um Erfurt und die Unterstützung bei vorbereitenden Veranstaltungen zu verdanken.