Ein Unbekannter stellt sich einer Frau in den Weg und greift sie wegen ihres Aussehens an. Dann schlägt er zu.

Berlin - Nach einer Attacke auf eine 30-Jährige in Berlin-Kreuzberg ermittelt die Polizei wegen eines queerfeindlichen Angriffs. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz übernahm den Fall, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau soll in der Nacht zunächst von einem Mann auf der Schlesischen Straße auf ihr Aussehen angesprochen worden sein, wie es hieß. Als sie versuchte, weiterzugehen, habe der Unbekannte sie festgehalten und mehrfach geschlagen. Die Gesichtsverletzungen der 30-Jährigen müssten in einem Krankenhaus stationär behandelt werden, hieß es.