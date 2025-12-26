Ein Mann in Sachsen-Anhalt soll mit seinem Auto mit hohem Tempo auf Fußgänger zugefahren sein. Die Polizei nimmt ihn wenig später fest.

Sangerhausen - In Sachsen-Anhalt ist ein Mann in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und Stalking festgenommen worden. Er soll am Donnerstagabend im Landkreis Mansfeld-Südharz mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf Fußgänger zugefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Die Fußgänger hätten nur durch Ausweichen eine Kollision verhindern können, hieß es.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige wenig später gestellt und vorläufig festgenommen. „Bei der Festnahme wurden Anzeichen festgestellt, die auf Alkoholkonsum hindeuteten“, hieß es. Die Polizei führte eine Gefährderansprache sowie Gefährdetenansprachen durch. Aus Gründen des Opferschutzes veröffentlicht die Polizei keine weiteren Details zu den beteiligten Personen und zum Ort des Geschehens.