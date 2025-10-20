Im Norden Berlins kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer wird dabei vermutlich durch ein Messer schwer verletzt. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße in Berlin-Buch hat ein Mann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Der 26-Jährige und ein weiterer Mann gerieten am Sonntagabend in der Franz-Schmidt-Straße in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. Demnach beobachteten mehrere Zeugen die Situation. Der mutmaßliche Täter flüchtete.

Den Angaben zufolge kümmerten sich die Zeugen um den Verletzten. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verletzungen wurden ihm am Rumpf zugefügt. Der mutmaßliche Täter konnte identifiziert werden, ist aber bisher nicht gefasst. Es soll sich um einen 27-Jährigen handeln.

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde zunächst nicht gefunden. Ob die Männer sich kannten und worum es um den Streit ging, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.