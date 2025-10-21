Ein Mann bedroht unter Drogen- und Alkoholeinfluss eine Kindergruppe und Passanten. Später landet er im Krankenhaus.

Erfurt - Ein 35-Jähriger hat in Erfurt eine Kindergartengruppe auf einem Spielplatz mit einem Messer und einem Stock bedroht. Später habe er Passanten an einer Straßenbahnhaltestelle bedroht und soll ein Messer nach ihnen geworfen haben, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Menschen wurden nicht getroffen.

Polizisten stellten den Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, und brachten ihn zur Dienststelle. Er kam laut Polizei danach in ein Krankenhaus, weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.