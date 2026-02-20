Chemnitz - Ein Mann hat im Chemnitzer Hauptbahnhof eine Schaffnerin bedroht und einen Polizisten verletzt. Der 36-Jährige soll von einer Ticketkontrolle am Donnerstag genervt gewesen sein und seine rechte Hand zu einer Pistole geformt haben, mit der er einen Schuss andeutete, wie die Bundespolizei mitteilte. Alarmierte Bundespolizisten beschimpfte der Mann demnach und warf Gegenstände umher.

Der Mann durfte nicht in die Regionalbahn steigen und wurde zu einer Dienststelle gebracht. Auf dem Weg bespuckte er die Polizisten und verletzte einen von ihnen mit einem Kopfstoß. Der Polizist wurde mit Prellungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige blieb unverletzt. Den Angaben zufolge wollte die Schaffnerin den Mann am Bahnsteig kontrollieren, weil er schon mehrfach ohne Ticket mit dem Zug gefahren war. Diesmal hatte er ein Ticket dabei.

Tödliche Attacke auf Schaffner in Rheinland-Pfalz

Vor zwei Wochen wurde ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress nahe Kaiserslautern bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fahrgast keinen gültigen Fahrschein und sollte den Zug verlassen, woraufhin der 26-Jährige dem Zugbegleiter mehrfach heftig mit der Faust gegen den Kopf schlug. Die Tat löste deutschlandweit Entsetzen aus.