Mit Fotos und einer Personenbeschreibung suchte die Polizei nach einem bewaffneten Mann. Nun ist der 26-Jährige in Haft. Was bisher bekannt ist.

Ein gesuchter 26-Jähriger hat sich gestellt und sitzt nun in Haft. (Symbolbild)

Hannover - Nach der Bedrohung zweier Frauen mit einer Schusswaffe in Hannover-Stöcken hat sich der Mann gestellt. Der 26-Jährige kam gemeinsam mit seinem Rechtsbeistand zum Amtsgericht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei hatte öffentlich mit Fotos und einer Personenbeschreibung nach dem 26-Jährigen gesucht. Er soll am 5. Dezember in einem Mehrfamilienhaus zwei Frauen bedroht haben. Bei seiner Flucht soll er mindestens einen Schuss abgegeben und dabei ein abgestelltes Auto beschädigt haben. Eine der bedrohten Frauen erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen unter anderem wegen Bedrohung mittels Schusswaffe, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.