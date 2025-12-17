Deutschland trauert um den Filmemacher, der mit 83 Jahren gestorben ist. Der Bundespräsident schreibt seinem Ehemann - erst vor wenigen Tagen hatte das Paar geheiratet.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen Filmemacher Rosa von Praunheim als einen der „bekanntesten, wirkungsvollsten und engagiertesten Künstler“ des Landes gewürdigt. „Die Nachricht vom plötzlichen Tode Rosa von Praunheims hat mich sehr traurig gemacht“, schrieb Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamtes.

Erst vor wenigen Tagen hatte von Praunheim seinen langjährigen Partner geheiratet. Steinmeier kondolierte nun dem Ehemann. „Ich spreche Ihnen und allen Freunden und Angehörigen mein tief empfundenes Beileid aus.“

„Ohne sein Werk wäre die Geschichte homosexueller Emanzipation in Deutschland anders verlaufen“, schrieb Steinmeier. Viele Menschen hätten Rosa von Praunheim viel zu verdanken, auch wenn sie sein Werk vielleicht nicht einmal kennen. „Rosa von Praunheim war unvergleichlich.“ Der Filmemacher war im Alter von 83 Jahren gestorben.

Wie andere reagieren:

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) würdigte von Praunheim als „Pionier der queeren Filmgeschichte und einen maßgeblichen Wegbereiter der politischen Schwulen- und Lesbenbewegung“ im Land. „Sein umfangreiches filmisches Werk wirkt über seinen Tod hinaus und erinnert daran, wie wichtig eine offene und vielfältige Gesellschaft ist.“

Der Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Sven Lehmann, schrieb, sein Herz sei voller Trauer und Dankbarkeit. Noch vor wenigen Tagen habe er bei der Hochzeit dabei sein dürfen, einem „Fest der Liebe“. Von Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ von 1971 habe nicht weniger als die deutsche Homosexuellen-Bürgerrechtsbewegung in Gang gesetzt. „Der Film stiftete Unruhe in einer Zeit von Strafgesetzen und Sittenpolizei und gab den Anstoß für öffentliche Aktionen und die ersten CSDs“, schrieb Lehmann.

Entertainer Riccardo Simonetti postete bei Instagram ein Video von sich und von Praunheim und schrieb dazu: „Ich werde unsere gemeinsamen Begegnungen und Unterhaltungen für immer wertschätzen“.

Das Deutsche Theater in Berlin würdigte von Praunheim als „Tausendsassa“. „Rosas Wohnung war ein lebendes Atelier; er arbeitete immer und an vielem gleichzeitig. Er war ein unruhiger Geist, der unsere Gegenwart mit Polemik und Neugier, Schärfe und Witz analysierte, dauerbedichtete und dauerbesang“, hieß es in einem Nachruf. „Du bist der Beste! Viel Spaß bei Deiner Beerdigung“.