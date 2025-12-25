Leipzig - Ein 31 Jahre alter Mann ist am Heiligabend bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er zuvor die Wohnungstür einer Bekannten eingetreten. Die 36 Jahre alte Frau befand sich mit einem 30-Jährigen in der Wohnung. Der sei von dem Eindringling angegriffen worden.

Bei einem Gerangel zwischen beiden Männern habe der 31-Jährige dann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, teilte die Polizei weiter mit. Er kam ins Krankenhaus. Laut Polizei trug er keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon. Der 30-Jährige konnte flüchten. Nach ihm wird noch gesucht.