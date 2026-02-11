Mitten in der Nacht und mitten in Erfurt wird ein junger Mann schwer verletzt – die Täter sollen aus rassistischen Motiven gehandelt haben.

In Erfurt ist ein 23-Jähriger bei einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Erfurt - Unbekannte haben einen jungen Mann in Erfurt angegriffen, schwer verletzt und ihn dabei mutmaßlich rassistisch beleidigt. Der 23-Jährige sei in der Nacht zu Mittwoch mit einem unbekannten Gegenstand im Gesichts- und Handbereich schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

„Während der Tat sollen die Täter beleidigende Äußerungen mit politischem Hintergrund aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes geäußert haben“, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann habe die niederländische Staatsbürgerschaft. Bei den Tätern soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um mindestens einen akzentfrei Deutsch sprechenden Mann gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat.