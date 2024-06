Leipzig - Ein Mann ist auf der Bundesstraße 184 bei Rackwitz (Nordsachsen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann am Freitagabend nahe dem Ortseingang in Richtung Delitzsch Gegenstände auf dem Dach seines Autos liegen gelassen, die herunter fielen, als er startete. Er habe die Warnblinkanlage eingeschaltet und sei ausgestiegen, um diese wieder einzusammeln, hieß es. Dabei sei er vom Wagen eines 53-Jährigen im Gegenverkehr erfasst worden.