Berlin - Bei einem Raubüberfall in Berlin-Hellersdorf ist ein 35-Jähriger mit einem Messer attackiert worden. Er kam mit Verletzungen an Hand und Bein in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Nach ersten Ermittlungen kamen die Täter in der Quedlinburger Straße auf den 35-Jährigen zu und verlangten Geld von ihm. Als der Mann sich weigerte, schlugen sie auf ihn ein und verletzten sie ihn mit einem Messer. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung.