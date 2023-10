Chemnitz - Bei einem Zusammenstoß mit einem Müllauto in Chemnitz ist am Dienstag ein 20 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der Mann sei in der Nähe einer zentralen Haltestelle über die Straße gerannt und dabei von dem Müllauto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Er erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 42-jährige Fahrer des Mülltransporters, der Beifahrer und drei weitere Menschen seien durch Fachkräfte des Kriseninterventionsteams vor Ort betreut worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich der 20-Jährige zuvor im Haltestellenbereich aufgehalten, wobei es zu einem „verbalen Austausch“ mit mehreren Männern gekommen sei. Das spätere Unfallopfer habe dabei einen länglichen Gegenstand, vermutlich eine Holzlatte, vor sich geschwenkt. Einer der anderen Männer habe ihm die Latte entrissen, worauf der 20-Jährige davon rannte und ihm einige Männer hinterherliefen. Schließlich rannte er über die Straße, auf der das Müllauto fuhr.

Was genau sich im Vorfeld des Unfalls zugetragen hat - etwa ob sich der 20-Jährige mit den anderen Männern gestritten hatte und von diesen verfolgt wurde -, ist einem Polizeisprecher zufolge noch völlig unklar. Die Ermittlungen seien erst am Anfang. Die Identität der unbekannten Männer, mit denen der 20-Jährige an der Haltestelle sprach, sei noch nicht geklärt.

Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, sich zu melden. Dem Sprecher zufolge waren zum Zeitpunkt des Unfalls etwa zwei Dutzend Passanten vor Ort.