Zwei Männer wollen auf einem Firmengelände einen Lkw rangieren. Dann kommt es zum Unfall. Inzwischen gibt es aber gute Neuigkeiten.

Schüttorf - Beim Rangieren eines Lastwagens ist ein 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf einem Firmengelände in einem Industriegebiet in Schüttorf bei Bad Bentheim, wie die Polizei mitteilte. Fahrer des firmeneigenen Lastwagens war demnach ein 25-Jähriger. Sein Kollege wurde nach dem Unfall mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Inzwischen sei der Mann außer Lebensgefahr. Weitere Mitarbeiter standen „unter dem Eindruck des Geschehens“, wie die Polizei mitteilte.