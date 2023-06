Mann beschimpft Kind und zeigt Hitlergruß in Leipzig

Leipzig - Ein 50 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in Leipzig einen zwölfjährigen Jungen beschimpft und ihm sowie seinem Vater den Hitlergruß gezeigt. Wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte, brachte der Junge gerade den Müll raus, als der Mann begann, ihn vom Balkon aus zu beleidigen. Als der Vater des Jungen dazukam, zeigte der Mann beiden die verfassungsfeindliche Geste. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Es wurde Anzeige erstattet.