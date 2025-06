Ein 24-Jähriger schreibt in Bremen polizeifeindliche Parolen auf einen Streifenwagen. Pech für den jungen Mann: Der Standort ist videoüberwacht.

Bremen - Ein 24-Jähriger hat einen Streifenwagen in Bremen mit polizeifeindlichen Parolen beschmiert. Da der Wagen an einem videoüberwachten Standort parkte, schnappten Beamte den jungen Mann nach einer schnellen Auswertung der Bilder noch in der Nähe des Tatortes, wie die Polizei mitteilte. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Die Einsatzkräfte hatten ihr Fahrzeug am frühen Samstag abgestellt, um einer Ruhestörung in einem Wohnhaus nachzugehen. Im Treppenhaus begegneten sie dem 24-Jährigen, der gerade auf dem Weg nach draußen war.

Während die Polizisten im Einsatz waren, schrieb der junge Mann die Parolen „1312“ und „ACAB“ auf die Fahrer- und Beifahrertür des Streifenwagens. „ACAB“ steht für „All cops are bastards“ (deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde) und wird in Kreisen verwendet, die der Polizei distanziert bis ablehnend gegenüberstehen, unter anderem im linken bis linksextremen Milieu.

Der 24-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.