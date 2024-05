Meißen - Ein Mann hat mit einem Elektroschocker bewaffnet das Amtsgericht in Meißen betreten. Justizmitarbeitern fiel die Waffe am Dienstagmorgen bei einer Sicherheitskontrolle auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war der Elektroschocker in einer Taschenlampe verbaut. Das Gerät wurde sichergestellt, der 46-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Warum er an dem Tag in das Gericht kam, blieb zunächst unklar.