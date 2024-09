In einem früheren Schlachthof in Erfurt bricht nach dem Anzünden von Unrat ein Brand aus. Die Feuerwehrleute werden beim Löschen mit Gegenständen beworfen.

Erfurt - Ein 40-Jähriger hat in Erfurt Feuerwehrleute beim Löschen eines Brandes angegriffen. Die Kameraden mussten in der Nacht zu Donnerstag ausrücken, nachdem Unbekannte in einer leerstehenden Lagerhalle auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs in Erfurt Unrat entzündet hatten, wie die Polizei mitteilte. Während der Löscharbeiten verschaffte sich der Mann Zutritt auf das Dach der Halle und versuchte, die Feuerwehrleute mit Gegenständen wie einem Brett zu bewerfen. Da er die Einsatzkräfte verfehlte, wurde niemand verletzt.

Der 40-Jährige verließ nach Aufforderung schließlich das Dach und beschädigte dann noch einen Lüfter der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt.