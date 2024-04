Berlin - Drei Jahre nach dem Mord an einer Kosmetikerin am Berliner Kurfürstendamm ist ein 53-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. „Der Mann ist dringend verdächtig, zwischen dem 31. März und dem 1. April 2021 die damals 50-jährige, ihm bekannte Geschäftsfrau in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm getötet zu haben“, teilten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Die Festnahme erfolgte den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag an der Geschäftsanschrift des Deutschen. Ein Ermittlungsrichter habe am Mittwoch einen Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier erlassen. Die Ermittler sind dem Verdächtigen durch DNA-Spuren auf die Schliche gekommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten noch an.

Die Frau war am 1. April 2021 mit tödlichen Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ihrer Wohnung gefunden worden. Am nahegelegenen Walter-Benjamin-Platz betrieb sie ein Kosmetikstudio. Von dort war sie am Vortag zu Fuß zu ihrer Wohnung gelaufen. Besorgte Kollegen hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem die 50-Jährige nicht zur Arbeit gekommen war. Der Täter habe der Frau mit einem Stein auf den Kopf geschlagen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Außerdem stahl er Handy, Schlüsselbund und ein bisschen Bargeld.

Im Jahr 2022 war der Mordfall Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Erst vor wenigen Tagen war die Polizei erneut mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gegangen. Für nützliche Hinweise bot die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 5000 Euro an.