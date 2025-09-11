Dramatische Szenen vor dem Abschiebeflug: Ein Mann droht mit Selbstverletzung, die Polizei verhandelt eine Stunde – und seine Tochter erlebt alles mit.

Ein Chinese hat am Morgen im Rückführungszentrum mit einem Messer gedroht, sich selbst zu verletzen. (Symbildfoto)

Hamburg/Osnabrück - Am Hamburger Flughafen hat ein 42 Jahre alter Chinese, der gemeinsam mit seiner neun Jahre alten Tochter abgeschoben werden sollte, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Im Rückführungszentrums des Flughafens habe der Mann ein Messer gezogen und gedroht, sich selbst zu verletzen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Kurz zuvor war er von der Ausländerbehörde in Osnabrück zum Hamburger Flughafen gebracht worden. Die Einsatzkräfte hätten etwa eine Stunde mit ihm gesprochen und mit ihm verhandelt. Sie überwältigten den 42-Jährigen schließlich relativ leicht, wie es hieß. Zu dem Zeitpunkt hatte er das Messer nicht in der Hand. Es wurde niemand verletzt.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, ein Amtsarzt wies wenig später die Einweisung in eine psychiatrische Klinik an. Die neunjährige Tochter des Mannes wird zunächst vom Jugendamt betreut. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.