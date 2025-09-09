In Berlin-Tempelhof flüchtet ein Autofahrer vor der Polizei und fährt mit dem Auto auf einen Beamten zu. Nachdem der Polizist auf das Fahrzeug schießt, entkommt der Mann.

Berlin - In Berlin-Tempelhof hat ein Polizist auf ein Auto geschossen, nachdem der Fahrer mit dem Wagen auf den Beamten zugefahren sein soll. Der Polizei zufolge war der Mann vor einer Fahrzeugkontrolle geflüchtet und hatte sich danach eine Verfolgungsfahrt mit den Polizisten geliefert.

Der Mann sei in der Nacht auf heute durch sein Fahrverhalten aufgefallen. Nachdem er laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit vor einer Fahrzeugkontrolle geflüchtet war, stieß er mit zwei parkenden Fahrzeugen und dem zivilen Dienstfahrzeug der Polizisten zusammen.

Im weiteren Verlauf sei der Mann auf einen der Polizisten zugefahren, der wiederum auf das Fahrzeug geschossen habe. Verletzt wurde der Polizei zufolge bei den Schüssen niemand. Nach dem Schuss des Polizisten sei der Mann erneut in seinem Auto geflüchtet.

Eigenen Angaben nach fand die Polizei das Fahrzeug später verlassen vor und stellte es sicher. Als Tatverdächtiger wurde der Polizei zufolge ein 36-Jähriger ermittelt, der aber an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.