Berlin - Ein Mann soll in Berlin eine Frau getötet und sie im Auto durch die Gegend gefahren haben. Polizisten bemerkten am späten Donnerstagabend in Moabit ein sehr langsam fahrendes Auto, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie stoppten den 49-jährigen Fahrer in der Ottostraße und stellten auf dem Beifahrersitz die leblose Frau fest.

Die Polizisten versuchten vergeblich, die 57-jährige Frau wiederzubeleben. Alarmierte Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus, wo ihr Tod festgestellt wurde. Der offenbar betrunkene Autofahrer wurde festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.