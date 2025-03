Feuerwehr und Polizei rücken in Nordhausen zu einem Wohnhaus aus, weil ein Mann einen unbekannten Stoff in seinem Briefkasten gefunden hat. Noch ist unklar, worum es sich dabei handelt.

Nordhausen - Eine unbekannte Substanz hat ein Mann in seinem Briefkasten in Nordhausen gefunden. Feuerwehrleute sicherten die Substanz am Dienstagabend, wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte. Ermittlungen sollen zeigen, wobei es sich bei dem Stoff handelte. Verletzte gab es nicht.