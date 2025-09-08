Ein 40-Jähriger rast in Berlin mit dem Auto über rote Ampeln, gefährdet Fußgänger und streift Autos. Die Anhaltesignale der Polizei ignoriert er.

Berlin - In Berlin-Neukölln hat sich ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und mehrfach gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Der Polizei zufolge sei der 40-Jährige dadurch aufgefallen, dass er am späten Sonntagabend ohne Licht gefahren sei. Statt der Polizei auf deren Signal hin zu folgen, habe er auf der Karl-Marx-Straße beschleunigt.

Daraufhin habe er rote Ampeln missachtet, sei zu schnell gefahren, habe Fußgänger gefährdet und zwei fahrende Autos gestreift. Als der Mann abbiegen wollte, verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen vier parkende Autos.

Die Polizisten nahmen ihn den Angaben zufolge fest, als er versuchte zu fliehen. Die Identität des Mannes sei in Polizeigewahrsam überprüft worden, und ihm sei Blut entnommen worden. Danach ließ die Polizei den 40-Jährigen wieder frei.