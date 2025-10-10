Im Landkreis Börde haben die Beamten einer Polizeistreife einen Wagen im Blick, der zu schnell unterwegs ist. Als sie diesen kontrollieren wollen, beschleunigt der Fahrer.

Sülzetal - Ein Autofahrer hat sich in einem Ortsteil von Sülzetal (Landkreis Börde) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit fast 250 Kilometern pro Stunde sei der 24-Jährige auf der Bundesstraße 81 vor den Beamten geflüchtet. Nach einiger Zeit hielt der Mann von allein an, hieß es.

Die Beamten hatten den Mann am Donnerstagabend nach einer Geschwindigkeitsmessung ins Visier genommen. Dieser ignorierte jedoch alle Hinweise und fuhr davon. Der 24-Jährige muss sich nun aufgrund des Verdachtes des illegalen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.