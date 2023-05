Mann in Berlin-Neukölln mit Stichverletzung aufgefunden

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Neukölln durch eine Stichwunde am Bauch schwer verletzt worden. Nach einer Not-Operation ist der 46-Jährige außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die genauen Umstände waren zunächst unklar.

Der Mann hatte am Montagnachmittag selbst den Notruf alarmiert, verweigerte den Polizeibeamten aber genauere Aussagen über die Entstehung der Verletzung. Die Beamten fanden den 46-Jährigen in einem Auto am Straßenrand auf. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgten den Verletzten und brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.