Erster Schultag in Thüringen - in einem Bus, in dem sich auch Schulkinder befinden, kommt es zu einem Pfefferspray-Vorfall. Was ist passiert?

Mühlhausen - Nach dem Gebrauch von Pfefferspray in einem Bus im Unstrut-Hainich-Kreis ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Mitarbeiter eines Securitydienstes am Nachmittag von zwei Fahrgästen angegriffen worden, teilte der Landkreis mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung hätten die beiden Fahrgäste Pfefferspray eingesetzt, wodurch der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt worden sei.

Ob weitere Menschen verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Das Reizgas verteilte sich den Angaben zufolge im gesamten Bus, in dem sich unter anderem auch Schulkinder befanden. Der Fahrer habe angehalten, der Bus sei daraufhin evakuiert worden. Der Vorfall ereignete sich auf der Buslinie 123, die von Schlotheim über Obermehler und Menteroda nach Mühlhausen führt.