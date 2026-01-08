weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Mann in Park in Mittweida verletzt - Polizei sucht Täter

EIL:
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff plant Rücktritt
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff plant Rücktritt

Kriminalität Mann in Park in Mittweida verletzt - Polizei sucht Täter

In einem Park in Mittweida kommt es zu einer schweren Attacke auf einen Mann. Der Täter flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von dpa 08.01.2026, 16:03
Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Mittweida - Ein Mann ist in einem Park in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) von einem unbekannten Angreifer schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Mittwochabend von dem Täter zu Boden gebracht und dann verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant sei Zeuge des Geschehens gewesen, habe den Flüchtenden jedoch nicht näher beschreiben können. 

Die Polizei suchte in der Umgebung des Tatortes nach dem Täter – jedoch ohne Erfolg. Der Verletzte wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Behörde ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise. Ereignet haben soll sich die Tat den Angaben zufolge zwischen 20.00 und 20.30 Uhr.