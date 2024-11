Polizeieinsatz in Stendal über Stunden, Beamte riegeln einen Wohnblock ab: Nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst zu den Hintergründen geschwiegen haben, gibt es nun erste Informationen.

Mann in Stendal angeschossen

In Stendal riegelte die Polizei einen Wohnblock ab. (Symbolbild)

Stendal - In Stendal ist ein Mann am Donnerstag angeschossen worden. Der 18-Jährige wurde in einem Mehrfamilienhaus mit einer lebensbedrohlichen Verletzung aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Umstände der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Das Opfer wird derzeit stationär in einer Klinik behandelt. Die Polizei hatte mit einem größeren Aufgebot am Donnerstag stundenlang den Wohnblock abgeriegelt. Nähere Informationen zu den Hintergründen gaben Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Das Tatgeschehen soll sich im zehnten Stock zugetragen haben. Es waren Dutzende Kräfte aus mehreren Polizeirevieren im Einsatz.