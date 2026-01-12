Unbekannte lauern einem 38-Jährigen auf und attackieren ihn. Der Verletzte kommt in eine Klinik. Was ist über die Hintergründe bekannt?

Stendal - Zwei Unbekannte haben einen 38-Jährigen in der Stendaler Innenstadt angegriffen und schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Die Angreifer attackierten den Mann auf offener Straße, wie es weiter hieß. Zu den Hintergründen äußerte sich die Polizei zunächst nicht.