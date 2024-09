Derenburg - Ein auf der Straße liegender Mann ist im Landkreis Harz von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich am Kopf verletzt worden. Der Autofahrer habe am frühen Sonntagmorgen nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit. Eine 45 Jahre alte Zeugin hatte kurz zuvor bei ihrer Fahrt auf der Gegenfahrbahn die liegende Person gesehen. Sie machte die Warnblinker an und blendete auf - ihre Warnungen konnten den Unfall jedoch nicht mehr verhindern.

Laut Polizei ist nach bisherigen Ermittlungen bekannt, dass der Fußgänger die Landesstraße 82 zwischen Silstedt und Derenburg auf der rechten Fahrbahn nutzte. Aufgrund seiner Bekleidung sei nicht auszuschließen, dass er vorher ein Volksfest besucht hatte. Wieso und wo genau der Mann auf der Straße lag, war zunächst noch unklar. Zur genauen Ursache des Unfalls wird noch ermittelt.