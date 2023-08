Dresden - Vor einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Plattenbauviertel Gorbitz ist ein Schwerverletzter gefunden worden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen laut Mitteilung dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts nach. Nach ersten Erkenntnissen sei der 31-Jährige am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung von einem Mann mit einem Messer attackiert worden, habe aber noch fliehen können. Beamte hätten den Tatverdächtigen wenig später festgenommen. Der 80-Jährige sei in Polizeigewahrsam, hieß es. Derzeit würden Spuren am Tatort gesichert, Zeugen und Nachbarn befragt. Weitere Angaben, vor allem zum Tathergang oder Motiv, seien „aktuell nicht möglich“.