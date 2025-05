In Berlin-Mitte wird ein Mann nach einer Attacke mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung gefunden. Unklar ist, was in der Nacht passiert ist.

Berlin - Mitarbeiter eines Hotels haben in Berlin-Mitte einen Mann mit einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung entdeckt. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, wurde der 59-Jährige in der Nacht mit einem Schlag auf den Kopf attackiert und fiel zu Boden. Hotel-Mitarbeiter fanden den Mann am Morgen gegen 03.00 Uhr bewusstlos auf dem Vorplatz des Hotels in der Grunerstraße - sie riefen die Rettung.

Die Hintergründe blieben bislang unklar. Das Opfer habe seine persönlichen Sachen nicht mehr bei sich gehabt, teilte die Polizei mit - was auf einen Raub hindeute. Der Mann konnte im Krankenhaus stabilisiert werden.