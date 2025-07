Am Bahnhof Gesundbrunnen wird ein 35-Jähriger festgenommen. Er hatte laut Bundespolizei eine Steinschleuder dabei - und noch mehr.

Mann mit Steinschleuder und Stahlkugeln am Bahnhof gefasst

Berlin - Beamte der Bundespolizei haben in Berlin am Bahnhof Gesundbrunnen einen Mann festgenommen, der mit einer Steinschleuder und Stahlkugeln bewaffnet war. Die Einsatzkräfte fanden bei dem 35-Jährigen zudem drogenähnliche Substanzen „von nicht geringer Menge“, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Waffe und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Den Verdächtigen übergaben die Beamten an die Berliner Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.