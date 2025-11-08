In Werlte ist ein 32-Jähriger offensichtlich nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Er tut es trotzdem und baut einen Unfall. Alle Beteiligten kommen glimpflich davon.

Werlte - Ein betrunkener Autofahrer hat im Emsland einen Unfall gebaut. Dabei wurden er und die Fahrerin eines anderen Wagens leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige sei am nachmittags mit 2,72 Promille auf einer Landstraße bei Werlte unterwegs gewesen, als er auf den Wagen der Frau auffuhr. Seinen Führerschein ist der Mann nun los.