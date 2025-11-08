Nordhausen - Ein Radfahrer ist in Nordhausen mit einem Verteilerkasten zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der 77-Jährige am Freitagnachmittag einem Auto ausweichen, das sich in einer schlecht einsehbaren Einmündung befand. Demnach verletzte sich der Radfahrer bei seinem Sturz am Kopf und zog sich Schürfwunden zu. Zu einer Berührung zwischen Pkw und Rad sei es nicht gekommen.