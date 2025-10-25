Zwei Männer besuchen einen Bekannten und streiten sich dort. Plötzlich schlägt einer dem anderen eine Vase an den Kopf und verletzt ihn schwer. Die Gründe sind unklar.

Chemnitz - Ein Mann hat in Chemnitz einem anderen eine Vase gegen den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt - er kam in Haft. Die beiden 34- und 43-Jährigen besuchten in der Nacht zum Freitag einen 60 Jahre alten Bekannten im Stadtteil Sonnenberg, wie die Polizei mitteilte. Sie tranken dort demnach Alkohol und gerieten aus unbekannten Gründen in Streit.Dabei habe der Jüngere dem Älteren mit einer Vase an den Kopf geschlagen. Der Angegriffene verließ die Wohnung. Ein Anwohner entdeckte den „augenscheinlich Schwerverletzten“ in einem Treppenhaus in der Nähe, hieß es weiter. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlichen Täter in der Wohnung des 60-Jährigen fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, der 34-Jährige kam ins Gefängnis.