Wenige Tage nach einer Messerattacke in Chemnitz stirbt ein 29-Jähriger. Ein 42-Jähriger ist in U-Haft.

Ein Mann starb nach einer Messerattacke in Chemnitz. (Symbolbild)

Chemnitz - Eine Woche nach einer Messerattacke in Chemnitz ist ein 29-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Der Mann sei am Montag in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen gegen einen tatverdächtigen 42 Jahre alten Mann liefen indes weiter.

Der Angriff hatte sich vor mehr als einer Woche in der Nähe des Marx-Monuments ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 29-Jährige mit einem Freund gegen 4.00 Uhr ein Lokal verlassen, als die beiden von einem Bekannten angegriffen wurden. Der Begleiter konnte flüchten und die Polizei alarmieren, er blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige hatte sich wenige Tage später in Nordrhein-Westfalen der Polizei gestellt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nach Angaben der Polizei sind Opfer und Tatverdächtiger afghanische Staatsangehörige.