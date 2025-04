In Israel sind Haiangriffe äußerst selten. Nach einem Notruf suchen Einsatzkräfte im Meer nach einem Mann. Er soll zuvor von einem Hai gebissen worden sein.

In einer Gegend im Norden Israels sammeln sich zwischen November und Mai Sandbank- und Schwarzhaie. (Archivbild)

Tel Aviv - Ein Mann soll in Israel laut Sanitätern und Polizei von einem Hai angegriffen worden sein. Der Mann werde vor der Mittelmeerküste gesucht, sei aber bislang nicht gefunden worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Am Nachmittag sei ein Notruf eingegangen, wonach ein Mann von einem Hai gebissen wurde. Einsatzkräfte suchen laut Polizeiangaben seitdem das Meer ab. Haiangriffe sind in Israel äußerst selten.

Videos sollen den Haiangriff zeigen

Von israelischen und sozialen Medien verbreitete Videos sollen den Angriff in Hadera, das rund 50 Kilometer nördlich der Küstenmetropole Tel Aviv liegt, zeigen. Die Aufnahmen zeigen einen Hai und wie ein Mensch im Wasser strampelt, auch viel Blut ist zu sehen.

Israels Polizei sperrte eigenen Angaben zufolge den betroffenen Strandabschnitt. Israelischen Medien zufolge war das Schwimmen dort bereits zuvor eigentlich verboten.

Sandbank- und Schwarzhaie sammeln sich in der Gegend

In der Gegend sammeln sich zwischen November und Mai Sandbank- und Schwarzhaie, die vermutlich von warmem Wasser, das aus einem nahe gelegenen Kraftwerk ins Meer gepumpt wird, angezogen werden. Die Haie gelten allgemein als nicht gefährlich für Menschen. Es war zunächst unklar, welcher Hai für den Angriff verantwortlich sein soll.

Forscher in Israel warnen schon lange davor, die Tiere zu stören. Medien zufolge schwimmen immer wieder Menschen mit den Haien.