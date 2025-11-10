Auf dem S-Bahnsteig der Station Landsberger Allee geraten zwei Männer im Streit. Einer von ihnen soll mit einem zerschlagenen Flaschenhals verletzt worden sein. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Im S-Bahnhof Landsberger Allee ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 29-Jähriger soll am Samstagabend eine Flasche in Richtung eines Reisenden geworfen und mit einem zerschlagenen Flaschenhals die linke Hand und den Oberkörper des Opfers verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte nahmen demnach den mutmaßlichen Angreifer fest.

Der 33 Jahre alte Reisende wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Angaben zufolge ergab ein Alkoholtest bei dem 29-Jährigen einen Wert von 1,47 Promille Atemalkohol. Bei einer Durchsuchung wurden zudem ein gestohlenes Portemonnaie und Drogen gefunden. Die Gegenstände sowie der Flaschenhals wurden sichergestellt.

Worum es um den Streit ging, dazu lagen zunächst keine Angaben vor. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag Untersuchungshaft an. Bei 1,0 Promille beginnt das Rauschstadium, Gleichgewichts-, Seh- und Sprachstörungen treten auf.